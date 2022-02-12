據《每日郵報》報導，1名阿聯酋航空的前空姐，近日在社群媒體上分享一段為鬼魂服務的故事。當時，1名女子要求該空姐為她熟睡中的老公準備一杯熱茶，甚至還告訴空姐茶裡要加甚麼。孰料，當男子醒來，空姐告訴他與他妻子的互動時，男子訝異的說「我老婆已經在幾天前過世了，她遺體正躺在貨艙裡」。

現年38歲的權(Sandra Kwon)以前是阿聯酋航空公司的空姐，如今則化名Jeenie Weenie，在TikTok上分享過去的各種工作經驗。近日，她在網上爆料自己曾經為鬼魂服務的一段溫馨故事。

當時，她走上前禮貌地詢問1位女士，「晚安，女士，我可以為你準備些小點心嗎？我發現妳和妳丈夫一直都沒有吃東西」。對方則回答，「噢，不用了，謝謝。我不想吵醒我先生，他才剛過完非常漫長的一周。我不餓，但我很冷，可以給我一條毯子嗎」。

隨後，她拿了一條毯子給這名女士，還貼心地問她要不要喝點熱飲暖暖身子。「我很好。但當我丈夫醒來時，妳能為他準備一杯加了牛奶與糖的綠茶嗎」。

隨後，當男子醒來後，權馬上為他準了一杯綠茶，並說「您醒了，您太太要我替您準備一杯熱茶」。男子詫異的回道，「什麼意思？我的妻子？妳在我綠茶裡加牛奶與糖嗎？」

權回答道，「對不起，我加錯了嗎？這是您太太要我這樣加的」。男子馬上領悟過來，「我妻子上週已經過世了，我搭這班飛機就是要帶她回家。她遺體就躺在貨艙中。我相信妳說的，我喝綠茶都這樣子加，我想她只是太擔心我」。

對此，網友則回應兩極；有的人說這讓他毛骨悚然，有人則說自己被感動到落淚。「聽起來很可怕，但想到即使過世，妻子還是在照顧丈夫，這實在很暖心」；「如果是我，我可能會當場哭出來」。