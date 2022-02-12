台南再傳本土個案？某宮廟大清消 黃偉哲下午說明 10:142022/02/12 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市安南區某宮廟昨天傳出環保人員清消。(讀者提供／曹婷婷台南傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市今天傳出新增本土確診病例，且不只1例，台南市長黃偉哲下午將於防疫記者會說明疫情相關細節。不過，昨晚有環保局人員前往安南區一間宮廟展開大清消，引發居民議論紛紛，擔心是否有疫情。 昨天台南才出現一起高雄確診案19528，為就讀台南某私校的女高中生，並曾於確診前擔任學校舉辦的冬令營隊輔，參加成員都是未滿12歲國小學童，讓很多家長憂心不已，衛生局共匡列145 人，其中134人居家隔離，不過，據了解，今天確診案與昨天的冬令營無關。 通膨警戒要解 學者說得等Q2升息 樹林移工定序很關鍵 醫憂1前提：Omicron大軍恐殺入新北 #台南 #宮廟 #確診者 #黃偉哲 #清消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獨／有信心對戰黃偉哲 謝龍介曝民調結果：台南不再是鐵板一塊 11:432022/02/11 政治 台南女高中生確診 黃偉哲公布足跡、210人快篩結果 11:412022/02/11 生活 光復台南 藍營陳以信宣戰拚謝龍介 04:102022/02/12 政治要聞 索馬利蘭外長：索台關係 如101又高又好 04:102022/02/12 話題觀察 防空氣傳播 吐口水採檢應設室外 04:102022/02/12 焦點要聞 10元紅包贈學童 綠營批：應補助營養午餐 04:102022/02/12 地方新聞 謝龍介選台南市長「戰將成炮灰？」羅智強抱屈：國民黨真的對不起他 07:482022/02/12 政治 好市多福利超狂！一堆員工做10年不想走 網：哪裡找 09:452022/02/12 生活 台北國際書展移端午 大獎線上暖身 04:102022/02/12 生活新聞 24歲公職男月入58K 網見總資產驚呆 狂猜做這行真香 08:372022/02/12 生活 睽違16年 英國會訪問團2月底來台 04:102022/02/12 話題觀察 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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