台南市今天傳出新增本土確診病例，且不只1例，台南市長黃偉哲下午將於防疫記者會說明疫情相關細節。不過，昨晚有環保局人員前往安南區一間宮廟展開大清消，引發居民議論紛紛，擔心是否有疫情。

昨天台南才出現一起高雄確診案19528，為就讀台南某私校的女高中生，並曾於確診前擔任學校舉辦的冬令營隊輔，參加成員都是未滿12歲國小學童，讓很多家長憂心不已，衛生局共匡列145 人，其中134人居家隔離，不過，據了解，今天確診案與昨天的冬令營無關。