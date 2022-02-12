藝人黃少祺在影視圈被譽為「八點檔男神」，同時他的孝順也在演藝圈廣為人知，在前年甚至為了陪伴81歲的母親養病治療，果斷停下演藝事業近一年時間；而如今回歸演藝工作，雖行程也被排滿，但仍會努力空下時間陪母親運動健身，但總是將家庭及孝順家人擺在第一位的黃少祺，卻很少向大家提起自己的父親，一直到在某次訪談，黃少祺才和大家說道當年爸爸拋家棄子的真相。

黃少祺發誓要靠自己的力量照顧母親。(圖/取自黃少祺臉書)

根據報導，和黃少祺師出同門的丁國琳在節目中說道，黃少祺和姊姊3人從小就被親生父親遺棄，而父親過世留下千萬遺產時，黃少祺也果斷放棄繼承，甚至在當時發誓「靠自己的力量，賺錢給母親花。」在這一番言語中，也顯現出他的孝心及決心。

黃少祺與母親曾被當街斥罵。(圖/取自中時電子報)

事實上，黃少祺的經紀人就曾表明「黃少祺和父親從小就沒什麼交往，也對媽媽很孝順」；黃少祺針對此事也坦言，「在我的人生中只有媽媽，沒有爸爸」，甚至也忍不住揭露自己在童年時，對父親的糟糕回憶，「在小學六年級時，曾經摔斷腿卻沒醫藥費，媽媽帶著他去找生父，而母子兩人卻被父親在大街上痛罵」，也正因為當時這件事，黃少祺便也下定決心，再也不接受他的幫助。

一路走來到現在成為八點檔男神，能獲得如此成就對黃少祺來說相當不容易，也成功將當時許下的諾言兌現，成功讓媽媽過上好日子，希望他能在影視圈中，持續為我們帶來好的作品，努力在演藝圈發光發熱！