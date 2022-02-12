郭采潔近年來將工作生活重心搬往大陸，去年4月傳出她有新戀情，和音樂人伊德爾被拍在街上互動親密有如情侶，後來更傳出兩人低調結婚，有網友當時跳出，批評伊德爾私德不佳，會騙妹吸毒濫交，近日又有自稱是伊德爾的前相親對象跳出，稱伊德爾「人很渣」，還會找粉絲3P，才讓她決定放生男方。

伊德爾去年被爆秘密迎娶郭采潔，還傳出郭采傑為此砸錢買新婚房，伊德爾的母親也稱呼郭采潔為「媳婦」，但當事人未回應。但不久出現一名暱稱為「是菠蘿小妹」的網友發文爆料，指伊德爾私下處理男女關係糟糕，「到手後就冷暴力疏離關係」，兩人曾經交往，分手後伊德爾還想吃回頭草，「每次找我都是大半夜想占便宜，警告過很多遍不要晚上找我…借錢總是第一個想到我。」

郭采潔（右）和伊德爾在街上被拍到。（圖／翻攝自秒拍）

伊德爾更被「是菠蘿小妹」指控私下疑似吸毒，「今天才知道，這個東西已經被國家認定是新型毒品」，但一年過去，伊德爾始終沒回應。近日又有網友發文，自稱曾和伊德爾相親，稱他家庭條件平凡，常發騷擾訊息騷擾人，想利用對方的人脈關係。

郭采潔去年傳出6月要結婚。（圖／翻攝自娛樂明星團微博）

該網友稱，郭采潔買了兩間房子給老公，還花了500萬人民幣，約2195萬台幣替老公開公司，女網友後來沒跟伊德爾在一起是因為知道他性生活混亂，常約粉絲搞多人運動，還誘拐女生吸毒，最後暗指郭采潔所託非人，「只想說人可以浪漫，但也要選對人，這個男人真的不值得」。

網友爆料伊德爾斯生活混亂。（圖／翻攝自娛樂明星團微博）

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