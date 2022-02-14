一名就讀台大光電工程研究所的塗姓男學生，12日在臉書社團發文徵家教學生，並附上一張長髮學士照，因照片神似女星郭雪芙，引發大批網友熱議，還有網友起底塗姓研究生在批踢踢小有名氣，帳號就自稱「建中郭雪芙」，塗男昨日也透過個人YouTube頻道回應，「我不該這麼不要臉」。

塗男昨（13）日於個人YouTube頻道表示，高中時期很喜歡郭雪芙，和同學之間也會開玩笑說「我是建中郭雪芙」，就連PTT的暱稱也是「建中郭雪芙」，同學也配合地用「雪芙」來稱呼他，塗男說，這對他來說是高中生活的一部分，也很喜歡這段回憶。

塗姓男學生，12日前在臉書社團發文徵家教學生，但卻因為一張長髮學士照，引發網友熱烈迴響。（圖／翻攝自家教補教學校兼全職、打工、師訓交流）

不過塗男指出，從建中畢業至今已6年，仍自稱是建中郭雪芙，「真的很尷尬又很不要臉」，並想向郭雪芙及郭雪芙的粉絲說聲對不起，「因為我本人一點也不像郭雪芙，不論是髮型、長相、神韻等」，但徵家教學生的貼文有不少網友稱讚他很漂亮，他則回應「感到很開心的同時，也感到很心虛」。

塗男說，學士照是經過修圖、後製的，所以和本人一定會有落差，也希望趁這個機會讓網友們看清楚，不要隨意相信網美的照片。另外，很多人問他會不會往媒體相關發展，他則說，目前還在台大讀光電工程學研究所，對現階段的生活也很滿意，加上現在還住在家裡，沒有工作，因此暫時沒有其他打算，還是以課業為重。