為協助疫調，從去年5月起民眾出入公共場所都要實聯制。一名網友表示，掃描實聯制很有可能因此被匡列、隔離，屆時不僅薪水沒了，工作也可能丟了，好奇問「還有人敢掃實聯制嗎？」貼文曝光，不少網友坦言「能不掃就不掃」，並認為最可怕的是，被匡列隔離時遭到傳染。

原PO昨（13）日於PTT八卦板指出，掃描簡訊實聯制，一旦出入的場域和確診者足跡重疊，有可能會中14天隔離的大禮包，如果居家隔離不符合1人1室的規定，就會被強制送集中檢疫所，他認為一旦被匡列隔離14天，卡一刷，不僅一個月薪水沒了，隔離完工作也丟了，「各位還敢再掃實聯制嗎？」

貼文釣出許多網友吐心聲，「其實會猶豫，如果因為這樣被匡列，根本是找罪受，還損失金錢」、「一定掃，但不會發出去」、「能不掃就不掃啊」、「除非店家強制要看手機，不然都不掃」、「現在真的一堆人沒在掃的」、「被匡列就要被強制隔離，染疫自然痊癒都比隔離14天快，光隔離費就要10萬起跳了，誰還敢掃實聯制啊？」

留言中也有人說，「掃實聯制被匡列隔離還好，最可怕的是住在集中檢疫所，有很大的機會被感染」、「掃了後，14天送集中檢疫所，要自費就算了，還有可能在裡面確診」。