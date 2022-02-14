「嘉玲」破滅！高雄12日、13日無新增本土確診個案，但14日傳出新增3人染疫，且鳳山區一家知名連鎖港式餐廳13日突然宣布停業2天執行清消作業，據了解，是有確診者曾到訪用餐，高市府防疫團隊將於下午2時30分舉行防疫記者會，對外說明相關疫情狀況。