「嘉玲」飛了！高雄新增3確診 巿府14：30說明 13:402022/02/14 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄今天新增3例確診，圖為高雄市長陳其邁。（高市府新聞局提供／資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「嘉玲」破滅！高雄12日、13日無新增本土確診個案，但14日傳出新增3人染疫，且鳳山區一家知名連鎖港式餐廳13日突然宣布停業2天執行清消作業，據了解，是有確診者曾到訪用餐，高市府防疫團隊將於下午2時30分舉行防疫記者會，對外說明相關疫情狀況。 專訪》鄭元暢遭女神劉嘉玲推打怒罵！曝「打架後」關係微妙變化 329黃金檔期 房市百億大案 北中南開花 #高雄 #確診 #新增 #港式餐廳 #清消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄＋3 紅茶店員染疫 感染源不明 14:242022/02/14 生活 Outlet遍地開花 零售業迎春燕 04:102022/02/14 產業．科技 驚！高雄地檢署第二辦公室門口驚見男屍 疑街友凍死 14:242022/02/14 社會 羅智強2022要戰哪裡？ 好友游淑慧曝黨中央一件事：很荒謬 08:202022/02/14 政治 高金素梅被拱選高雄市長 蘇偉碩：在野共推人選才有勝算 13:582022/02/14 政治 高雄展開房屋稅稅籍清查作業 11:152022/02/14 區域情報-高雄 本土＋12 高雄砂石場傳播鏈致新北2校明停課 13:502022/02/13 生活 鄭元暢靠打架戲 拉近劉嘉玲距離 04:102022/02/14 娛樂新聞 高雄武德殿發展文化園區 行政院核撥周邊土地 12:532022/02/14 生活 苗栗＋1 市場女攤販確診 2子就讀國中小停課 12:242022/02/14 生活 《營建股》混凝土需求旺 國產1月營收維持高檔 11:252022/02/14 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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