外媒指俄羅斯有可能在16日進攻烏克蘭，對此，俄羅斯總統普丁及外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）昨（14）日暗示，不會立即對烏克蘭發動軍事攻擊，莫斯科也準備好持續與西方國家進行外交對話。

綜合治政新聞網站Politico、半島電視台報導，在一段公開的對話影片中，普丁詢問拉夫羅夫，「在你看來是否有機會，在我們關注的主要議題上和我們的夥伴達成協議，或者那只是試圖讓我們捲進一個永無止盡的談判過程，不會有任何合乎邏輯的結論？」普丁說話時還戲劇性地聳了聳肩。

拉夫羅夫回應，「你已經說過不只一次－你和俄羅斯聯邦的其他代表，我們避免在今天就該解決的問題上陷入永無止盡的談判」，「不過，我必須說永遠都有機會。」

拉夫羅夫提到今天來訪的德國總理蕭茲（Olaf Scholz），以及其他與西方國家的會談，「在我看來還有很多可能性，當然，它們不該永遠地持續下去，但在這個階段，我會建議應該持續並且增加。」

普丁回應：「OK。」

（持續更新）