勞動部勞動及職業安全衛生研究所(以下簡稱勞安所)針對企業中高齡友善文化研究發現，中高齡友善職場文化可分為五大構面，包括工作、氛圍、生活、健康、生涯等構面，勞安所並編撰實務手冊，協助企業成功營造具實質內涵的中高齡友善文化職場。 勞安所針對中高齡者就業較多的製造業、營建業、批發零售業、住宿餐飲業為範圍，共計完成12位企業主管與12位中高齡員工之深度訪談，以瞭解其對於中高齡友善職場文化與《中高齡者及高齡者就業促進法》的認知等問題之意見。另外，本研究共完成300份有效問卷，以蒐集中高齡工作者對於中高齡友善職場文化的看法，並編撰「促進我國中高齡友善文化職場實務手冊」，介紹中高齡友善職場文化內涵及實務推動。

為營造中高齡友善文化職場，可從五大構面著力，提供每一構面所包含之各項內涵，並提出具體的建議作法以營造我國中高齡友善文化職場。例如，工作構面上鼓勵企業多進用中高齡員工，借用其豐富經歷與熟練技能，協助發揮所長；而生活構面上建議雇主可舉行家庭日等親子活動，增加中高齡員工與家人互動，或辦理親子教育及溝通研習。