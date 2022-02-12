跨縣市5姊妹家庭群聚案延燒，住在新北的大姊兒子（案19479）10日確診，其職場位於台北市信義區，台北市衛生局12日報喜訊，指案19479匡列相關社區足跡接觸者及職場接觸者居家隔離共43人後，檢驗結果全數陰性，擴大採檢24人也均為陰性。

台北市今日沒有新增本土個案，但有14例境外移入，年齡介於未滿20歲至60多歲，9名男性、5名女性，分別來自美國3案、加拿大3案、阿拉伯聯合大公國2案 、英國1案、立陶宛1案，4案調查中，境外移入確診者於入境或檢疫期間及解隔期滿前，採檢陽性確診。

台北市衛生局指出，案19479職場位於台北市信義區，因7日出現咳嗽、喉嚨痛症狀，同日至診所就診與藥局領藥，9日快篩陽性、之後PCR陽性確診。截至12日中午12時止，案19479匡列足跡接觸者及職場接觸者居家隔離共43人，檢驗結果全陰性；擴大採檢24人均為陰性。

北市衛生局提醒，春節假期結束後，建議民眾可自行至藥粧店、便利商店、醫療器材行或藥局等購買家用快篩試劑，進行快篩檢測。員工上工前快篩，能即早發現確診個案，即時採取隔離治療，保護職場員工工作安全，以降低職場感染及群聚的風險。

衛生局說，民眾若出入公共場域、餐飲場所等，務必落實戴口罩，實聯制、體溫量測、勤洗手、咳嗽禮節等個人防護，降低感染風險，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全。