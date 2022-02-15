南韓近日來確診數不斷飆升，連6日突破5萬例確診，不少明星也難逃被感染，天團防彈少年團（BTS）成員V(金泰亨)，今(15日)因喉嚨痛就醫，經PCR檢測後確定中鏢。

V的經紀公司「BIGHIT娛樂」今發聲明，表示他出現輕微的喉嚨痛症狀，因此15日白天到醫院檢測，結果確診，他已接種完2劑疫苗，目前有輕微發燒和喉嚨痛症狀，正在居家治療隔離。

而公司也表示V在12日時有和成員接觸，但全程戴著口罩，不是密切接觸，其他成員也先用居家快篩，結果都是陰性，公司也強調會以藝人的健康與安全為優先考量，全力幫助V恢復健康。

其實，V是繼RM、Jin、SUGA、Jimin後，第5位確診成員，Jimin之前在過年期間，不僅被檢測出染疫，還急性盲腸炎動手術，直到5日才出院，而今成員J-hope才在IG曬出Jimin照片，替他報平安表示「非常健康」，結果晚間又傳來另一成員V確診，讓粉絲都希望他們都能好好保重身體，早日恢復健康。

此外，藝人李昇基在拍攝廣告時，先做快篩結果是陽性，他緊急中斷行程，接受PCR檢測確診，他也在IG發文要粉絲不要太擔心，透露就是像感冒的症狀。