交通部公路總局、勞動部職業安全署與台北市勞動檢查處昨日前往富胖達公司（Foodpanda）查核汽車貨運監理及職業安全衛生規範的執行情形，要求業者負起監督管理責任，加強道路安全的訓練，並攔查外送機車189輛次，違規率約12％。針對外送員質疑「機車外送員交通安全指引」將個資送給平台業者，公總澄清是由業者過濾違規紀錄，挑出高風險人員加強教育訓練。

公路總局局長陳文瑞、職安署署長鄒子廉昨日率隊，共赴Foodpand查核汽車貨運監理、職業安全衛生規範的執行情形，另會同警察機關執行「執行擴大機車路檢專案作業」，專案查核駕駛人資格與車輛設備（含違法改裝），攔查外送機車189輛次，查獲違規有23件，包括行駛人行道1件、車輛裝載未符規定4件、車輛規格設備未符規定16件及駕駛執照未符規定2件。

陳文瑞表示，希望業者自主辦理外送員機車實體安全駕駛訓練，另要求業者針對高違規的外送員應參加教育訓練，以提升外送員的交通安全駕駛觀念，維護道路交通安全。

針對全國外送產業工會批評「機車外送員交通安全指引」要求外送員外送員簽署授權書，平台可以調閱違規資料，連非上線工作時間的違規也會被列入考評，重則停權，公路總局澄清，把登記在案外送員的違規紀錄交給平台業者後，業者會再過濾上線時間找出工作期間的違規，挑出高風險、高違規人員以加強教育訓練取代停權，目的是改善交通安全而非影響工作權。