這強迫降價手法超惡劣！1名網友日前在網路販售知名演講會的2張門票，並與1名買家協議好共3600元，沒想到等到他寄出票等對方取貨付款時，對方卻說「有（其他）人可以算我3000」，要求他再降價「否則就不取貨」，但他說演講會就是隔天，即使對方退貨也已來不及去看，怒批「根本是強迫人降價！」

該網友在「爆料公社」上發文表示，他日前因臨時有事必須轉賣演講會的票，決定上網將原價2200元的賠售賣1800元，並與1名買家協議好2張3600元，用「店到店」貨到付款，不料等到他寄出票後，對方竟傳訊說「有（其他）人密我2張可以算3000」希望他能再降低票價，他則無奈回只能再退100元。

網友寄出票後，對方卻說「有（其他）人可以算我3000」，要求他再降價「否則就不取貨」，但他說演講會就是隔天，即使對方退貨也已來不及去看。（翻攝自「爆料公社」）

網友寄出票後，對方卻說「有（其他）人可以算我3000」，要求他再降價「否則就不取貨」，但他說演講會就是隔天，即使對方退貨也已來不及去看。（翻攝自「爆料公社」）

該網友說，該買家還是說「價差快700，我也很猶豫」，最後要求他能否算3200元，還說如果沒共識就請他把訂單取消、對方會退運費，他則說該演講會就是明天，即使票退回也已來不及看了，事後氣憤地將對話截圖公開，怒批「票券退票根本來不及領回來，根本是強迫人降價！」

網友寄出票後，對方卻說「有（其他）人可以算我3000」，要求他再降價「否則就不取貨」，但他說演講會就是隔天，即使對方退貨也已來不及去看。（翻攝自「爆料公社」）

其他網友則留言「原來還有這種垃圾手法，誠信在某些人的心理連個屁都不如」、「沒差啊，沒取票造成的損失就直接提告！還想要拿不取票要脅降價」、「這可以報警嗎？ 退回來都開演等同失效根本就惡意殺價，有效期的不取貨是可以告的」、「有時間限制的東西，最好是面交比較保險，透過貨運風險超大」。