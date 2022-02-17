宜蘭一名人妻面對桃花不斷也不回家的丈夫，40年來費心養育3名子女長大，但丈夫過去30年來，連續外遇5女，經常不回家，甚至與每一個對象同居，陳妻甚至眼見女方傳「我會把你那一根當香腸啃」的鹹濕簡訊，還是隱忍多年，直到丈夫欠錢躲債，刻意將債務推給她，讓她與子女飽受地下錢莊威脅，忍無可忍下訴請離婚獲准。

人妻向法院控訴，兩人在民國70年結婚，育有一女二男，到了81年起，丈夫就開始到處捻花惹草，常常到深夜2、3點鐘才回家，外遇的對象也一個換一個，光是自己知道身分的就有五位。

人妻泣訴，第一個外遇對象「小茹」，某天夜晚更直接侵門踏戶要她騎機車到小茹與丈夫同居的公寓，要證實她已跟丈夫住在一起。丈夫則曾帶著第二個外遇對象到國外玩，回國後同居被她與女兒抓包。

丈夫又與第三個外遇對象同住在礁溪一間套房。被告第四個外遇對象則常傳照片與嫌濕對話，她甚至還看到「我會把你那一根當香腸啃」的對話，幾乎讓她崩潰。第五個外遇對象，則是一名越南籍已經離婚之婦女，女方常在Line的群組上貼與丈夫出親密照片炫耀，女兒甚至看不下，去向父親抗議，提醒他太過分了，這時女方才刪除。

妻子傷心表示，這麼多年來，她為維持婚姻，給子女一個完整的家，不停追蹤丈夫外遇的對象，希望丈夫能回心轉意，但費盡心思，丈夫還是一心向著外遇的對象，傷透她的心。

最令妻子無法接受的是，丈夫經營的公司發生跳票事件，欠銀行與錢莊不明金額的欠款，他卻不僅自己躲藏起來，還將她手機號碼給地下錢莊，害她不斷的收到討債的恐嚇電話，地下錢莊4、5個黑衣人甚至上門，逼得她只好報警並請求一名女性市民代表協助斡旋，才得以脫險，並趕緊連夜搬離住處。

妻子最後忍受不了，終於提出離婚，但審理期間丈夫都沒出庭也未提出答辯，法官依據妻子及子女證詞，認為陳男外遇不斷，為了躲避債務讓妻子獨自面對討債恐嚇電話，置她生死於不顧，任何人遇到這種情況都會喪失維繫婚姻的意願，判准離婚。可上訴。