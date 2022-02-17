列藍營選舉提名委員會？ 盧秀燕不回應 14:112022/02/17 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市長盧秀燕（右）與同黨前立委顏寬恒（左）出席在霧峰區北坑二號橋改建工程開工祈福典禮。（張妍溱翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市長盧秀燕17日出席霧峰區北坑二號橋開工典禮指出，這座橋歷經半世紀之久，橋梁老舊鋼筋裸露、橋面狹窄，因此編列3千多萬元經費改建，有利於當地民眾發展預計此新橋2023年2月前完工，帶動地方觀光發展。 開工祈福典禮後，媒體追問，盧秀燕是否被列入國民黨選舉提名委員會一事？盧秀燕針對此事未任何回應，僅說「感謝大家」，便離開典禮會場。 朱立倫參選台南市長？謝龍介「樂觀其成」：可提振藍營士氣 2022誰來做老大》花蓮縣議員 突圍後山 時力打議題戰 民眾黨拚挖角 #盧秀燕 #提名委員會 #發展 #典禮 #藍營 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2022誰來做老大》苗栗縣議員 第三勢力崛起 民眾黨拚成立黨團 04:102022/02/16 焦點要聞 共同富裕可以躺平？陸發改委：要靠共同奮鬥盡力而為量力而行 13:402022/02/17 兩岸 2022誰來做老大》台中市長 盧秀燕升級戰鬥藍 整合紅黑派 04:102022/02/17 焦點要聞 迎戰綠軍 盧秀燕奮鬥藍提升為戰鬥藍 積極整合紅黑派系 00:172022/02/17 政治 晟田攜手高雄經發局 多元發展航太和半導體設備產業 09:512022/02/17 財經 新聞透視》團結牌若徒具形式 國民黨必敗 04:102022/02/17 政治要聞 荷蘭在台辦事處代表譚敬南拜會 盧秀燕：共創合作契機 19:242022/02/15 政治 成功招商引資 嘉義市首例公辦都更正式簽約 17:202022/02/16 政治 3年投入25億發展東勢 盧秀燕預告「東豐快」今年上半年復工 16:082022/02/15 政治 摩爾斯微電子延攬三大將 擴大亞洲業務發展 18:572022/02/16 財經 台中市西區聯勤招待所 將興建「非營利組織與志工發展中心」 18:042022/02/16 財經 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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