台中市長盧秀燕17日出席霧峰區北坑二號橋開工典禮指出，這座橋歷經半世紀之久，橋梁老舊鋼筋裸露、橋面狹窄，因此編列3千多萬元經費改建，有利於當地民眾發展預計此新橋2023年2月前完工，帶動地方觀光發展。

開工祈福典禮後，媒體追問，盧秀燕是否被列入國民黨選舉提名委員會一事？盧秀燕針對此事未任何回應，僅說「感謝大家」，便離開典禮會場。

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