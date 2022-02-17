新北市中和警分局錦和派出所員警於寒流籠罩期間執行巡邏勤務時，接獲報案在雙和醫院外有一老翁癱坐路旁，瑟瑟發抖。

警員林喬偉、林冠廷立即趕赴現場，發現老翁於醫院回診後步行離開，疑因年邁且氣溫濕冷，導致體力不支險些失溫，員警立即上前安撫並詢問其住處地址，無奈老翁疑似有輕微失智，對於自己姓名及住址無法完整表達，只知道自己住在景平路上，身上也無任何身分證明文件，返家之旅頓時陷入膠著，員警見老翁衣著單薄又正值寒流來襲，氣溫驟降，員警擔心老翁受寒感冒，因此先將老翁帶返派出所休息。

返所後員警清查近期失蹤人口資料並查看老翁身上有無其他線索，仍無法得知老翁住處，在眾人一籌莫展之際，林員靈機一動，運用老翁提供住家附近特徵結合google街景比對喚起老翁對住處的印象，才終於找到老翁住處大概地址，此時老翁也想起自己的姓名及出生日期。

員警發現老翁高齡逾9旬，立即查詢資料並與其家人通電話確認地址，隨即護送老翁抵達住處，在與著急等待老翁的家屬確認身分後，老翁安全返回溫暖的家，為這場曲折的返家之旅畫下句點，家屬十分感謝員警的熱心幫忙，深表感激。

中和警呼籲，天冷應避免讓高齡者單獨外出，平常多注意及關心其動向，勿因一時疏忽造成家人走失；平時可在隨身之物繡上姓名、聯繫電話等資料，或配帶足資辦識之項鍊、手鍊，以便警方或相關單位即時協助聯繫家屬。