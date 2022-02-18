石碇北宜公路落石坍方 雙向暫時封閉 13:332022/02/18 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市石碇區北宜公路28.2公里處今（18日）上午11時許發生落石坍方，落石、傾倒樹木占據雙向車道。（新店警分局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市石碇區北宜公路28.2公里處今（18日）上午11時許發生落石坍方，落石、傾倒樹木占據雙向車道。（新店警分局提供） 新北市石碇區北宜公路28.2公里處今（18日）上午11時許發生落石坍方，落石、傾倒樹木占據雙向車道。（新店警分局提供） 石碇北宜公路落石坍方 雙向車道暫時封閉 訂閱影音： 中時新聞網 新北市石碇區北宜公路28.2公里處今（18日）上午11時許發生落石坍方，落石、傾倒樹木占據雙向車道，新店警分局獲報到員前往疏導，目前雙向暫時封閉，已通知工務單位搶通中。 基隆騎士疑自摔撞路旁轎車 雨鞋噴對向車道 無心跳送醫 林口、八里、汐止與石碇8路段 256格路邊車位15日起收費 #北宜公路 #落石坍方 #向車道 #暫時封閉 #石碇 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台二線龍洞段 2大貨車對撞「親密臉貼臉」 暫時封閉 12:122022/01/19 社會 春節連假匝道時段封閉 新店警籲先查路況安心出遊又省時 19:262022/01/21 社會 女騎士突滑行至對向車道撞汽車 昏迷送醫搶救 21:232022/01/21 社會 體驗自然風情 石碇區北47線公路里程0.8K處地坪全新登場 19:542021/12/28 寶島 高雄BMW深夜失控衝對向車道 人沒事卻搜出西瓜刀慘了 11:502022/01/23 社會 明起新北恢復區間測速 北宜公路違規先降7成 14:422022/01/23 社會 長期關注食蛇龜保育 石碇永安里長獲「全國友善動物傑出村里長獎」 15:492021/12/29 寶島 新北「淡蘭古道」石碇段 群山美景成親子出遊首選 15:462021/12/10 生活 15日元宵平溪天燈節 搭接駁專車回程免費 11:262022/02/13 生活 初五北返「最好上午出發」 高公局曝9壅塞路段 國5恐塞17小時 19:182022/02/04 生活 冬日限定美景 石碇二格路山櫻盛放 04:102022/02/12 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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