新北市石碇區北宜公路28.2公里處今（18日）上午11時許發生落石坍方，落石、傾倒樹木占據雙向車道。（新店警分局提供）

新北市石碇區北宜公路28.2公里處今（18日）上午11時許發生落石坍方，落石、傾倒樹木占據雙向車道。（新店警分局提供）

石碇北宜公路落石坍方 雙向車道暫時封閉

新北市石碇區北宜公路28.2公里處今（18日）上午11時許發生落石坍方，落石、傾倒樹木占據雙向車道，新店警分局獲報到員前往疏導，目前雙向暫時封閉，已通知工務單位搶通中。