228連假將至，高公局提醒民眾配合連假期間國道交管措施，避開壅塞路段及時段。其中連假首日，國1楊梅至新竹行車時間恐約需離峰時段的5倍。

高工局表示，參考近年相似連假交通量及交通特性，國5雙向高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控等多項措施，其中入口匝道封閉措施每日不同。

2月26日：0至12時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用。

2月27日：0至12時，封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用；7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。

2月28日：7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。

高公局表示，連假期間交通需求是平日的1.5倍至2倍，雖然規劃交通管制措施，尖峰時段國道瓶頸路段仍易壅塞。例如連假第1日7-15時國1楊梅至新竹路段易壅塞，行車時間是離峰時段的5倍，建議民眾規劃行程時可至高速公路局網站查詢和平紀日連假重點易壅塞時段及路段，選擇離峰時段出發，若無法避開易壅塞時段及路段，可改搭公共運輸或改走替代道路。查詢網址 https://www.freeway.gov.tw/Upload/Html/2022117268/inf/jam.pdf