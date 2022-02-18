月世界台版波波草。（觀光局提供）

旗津台版波波草。（觀光局提供）

月世界、旗津、金獅湖等風景區近期種植「台版波波草」，圓滾滾的植披搭配周遭景點，讓人一眼看去就覺得很療癒。高巿府觀光局即起至4月5日，另還安排10米高的萌虎太空人降臨月世界，成為來高雄旅遊的全新打卡亮點。

惡地形聞名的月世界，去年舉辦熱氣球繫留體驗，因為1秒「偽出國」，開賣後一票難求。新的一年觀光局再出招，在月世界玉池旁設置虎年打卡及熱氣球裝置藝術，更有10米高的萌虎太空人趴在山坡上，遠看就像登陸月球。

月世界玉池畔現也冒出整片「台版波波草」，從高往下看，有著綠色星球彷彿就在地表上空的既視感。觀光局透露，全新種上的植披採用耐旱性強的細葉七里香，即使在月世界的惡地形，細心照顧也能生長，不僅夢幻也卡哇依。

正版的波波草又稱「掃帚草」，又以日本茨城縣的國營常陸海濱公園最常被聯想到，從國外紅到台灣後，近年來在彰化、嘉義、苗栗等地紛紛出現「台版波波草」，刻意將園藝作物修剪成球狀，在IG上很常被分享狂洗版。