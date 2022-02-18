食農博覽會3天活動，展區規劃趣味闖關區，也有參展單位舉辦多場食農講座及親子食育手作料理、揉茶體驗、等DIY體驗活動。（王志偉攝）

推廣食農教育已是全球趨勢，花蓮縣政府今起舉辦為期3天的食農博覽會，有近40攤推動食農、食育單位聚集展出，來自英國、日本推動學校膳食計畫及兒童食育工作協會也透過視訊，分享推動食育成果；縣長徐榛蔚說，花蓮順應自然法則發展有機，鼓勵大家學會善待土地，環境好、人就好，與土地共生創造善的循環。

全國首場食農博覽會今起在花蓮舉行，首日活動吸引近千名師生、民眾與會，聆聽講座、體驗闖關及手作料理。農委會輔導處長陳俊言致詞時表示，目前食農教育法草案正在立法院審查，預計這個會期通過，期盼食農教育向下扎根，樹立良好飲食風範及支持在地農產精神。

他說明，食農教育精神包括環境永續、食物不浪費、國人免飢餓及推動地產地銷等，食農教育法通過後，將規範各縣市跟中央成立推動會，讓各地都有農產特色及推動方向，投入長期制度化推動。

開幕活動中，包括英國推行學校膳食計畫（SchoolFood Plan）的亨利．丁布比（Henry Dimbleby）及在日本長期推動兒童食育的Kids Kitchen協會透過預錄影片祝賀，其中Kids Kitchen協會也於活動現場設攤，展示食農、食育互動教案。

一連3天活動，主辦單位花蓮縣政府農業處邀請農委會、台灣好基金會、灃食公益飲食文化教育基金會、董氏基金會、黑潮基金會等近40個單位，分享食農教育教案與互動遊戲，適合民眾及親子體驗。

縣府農業處長陳淑雯說，3天的上午9時至下午5時，開放民眾進場，展區規劃趣味闖關區，也舉辦多場食農講座及食育手作料理、揉茶體驗等活動，歡迎親子同遊；現場還發放導覽地圖，完成學習單及闖關者，就可兌換精美小禮物，還能參加抽獎活動，也為下一代樹立良好的飲食風範與友善環境。