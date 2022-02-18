前兩場高中籃球聯賽（HBL）男子組準決賽因為左膝傷勢改打替補的光復高中陳將（●又又），昨天重返先發行列，僅打20分鐘，就摘23分、4助攻與1抄截，帶領光復105比78痛宰能仁家商，也讓能仁提前晉級希望破碎，目前兩隊戰績同為4勝1敗。

儘管光復教練陳定杰賽前就已預告陳將双重返先發，且沒上場時間限制，卻因陳將双的膝蓋狀態並未恢復到百分之百，每天都跟著防護員治療，且每天進行觀察，「今天早上他才隨隊練習，想說就讓他先發吧，因為感覺他很急，就稍微控制時間就好。」

曾在高雄複賽痛宰能仁26分的光復，昨天打完上半場就領先18分，甚至末節領先到30分，陳定杰表示，「本來陳將双末節還想要上，我跟說不要了，要相信隊友，我希望光復能在他下場之際，其他隊友都可挺身而出，今晚這場球的節奏才是光復該有的節奏。」

陳將双坦承，其實自己仍有上場時間控制，所以在上場之前，就跟隊友說可以多餵他一點球，他也會努力把球分享出去，結果大家做得不錯，「因為今晚這場很重要，只要明天我們再抓一場就可晉級。」光復今天遭遇松山，只要贏球就可取得總決賽門票。

男子組率先搶到總決賽門票的球隊，則是在板橋體育館進行的南山與松山之戰，南山驚險以58比57氣走松山，以準決賽5連勝之姿率先搶到總決賽門票，松山則是3勝2敗。