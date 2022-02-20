澳門賭王何鴻燊4房兒子何猷君2019年與大陸超模奚夢瑤結婚，小倆口陸續生下一對子女，湊得「好」字。其中，去年11月才生下第二胎女兒的奚夢瑤，她近日則首曝全身近照，以倒立入鏡的奚夢瑤，根本零贅肉，S曲線相當吸睛。

32歲奚夢瑤在2019年生下大兒子「Ronaldo」，以及在去年11月生下女兒「Romee」，與何猷君幸福組成一家四口，奚夢瑤在過年期間雖然曾分享與老公近照，不過也只是大頭照，奚夢瑤這回則罕見PO全身近照，只見奚夢瑤以倒立入鏡，身穿一身黑的她，更顯得身材纖細、零贅肉，大長腿和S曲線全都被看光。

奚夢瑤大秀好身材之餘，她也勵志寫下：「下一個目標是不靠牆」，網友都驚呼奚夢瑤不科學的好身材，紛紛留言：「超級凹凸有致」、「這身材真的是太厲害了」、「二胎媽媽不容易」。

奚夢瑤一張小臉相當精緻，她肌膚白皙、五官俏麗，整體狀態極佳。（圖／取材自奚夢瑤微博）

其實，奚夢瑤不只以好身材引發討論，在她過年期間曬出與何猷君的自拍照中，奚夢瑤一張小臉相當精緻，且她肌膚白皙、五官俏麗，怎麼看都不像是剛生完第二胎的雙寶媽咪，天生麗質的她，狀態好到讓人羨慕不已。