51歲男星吳奇隆日前登上陸綜《超有趣滑雪大會》大秀滑雪技巧，超專業技能讓來賓看到驚呼不已，但吳奇隆卻被指臉型變圓潤、身材發福，甚至腫到沒脖子，吳奇隆遭酸昔日的男神模樣已回不去，而吳奇隆日前則在微博曬出在雪場大秀空中一字馬絕技，儘管吳奇隆全身包得密不透風，但筋骨依舊軟Q，吳奇隆還自嘲是：「靈活的胖子」，高EQ回應逗樂網友。

吳奇隆近日被嫌發福崩壞，結果他日前就在微博曬出空中一字馬絕技，只見吳奇隆全身包得密不透風，不過筋骨依舊軟Q的他，在雪場熱身後，就輕輕鬆鬆大秀空中一字馬大絕招，吳奇隆還發文寫下：「說來就來的一字馬，身心都無比舒展」。

吳奇隆大秀招牌一字馬，吸引網友熱議：「吳奇隆的假腿重出江湖 褲子破了沒？」、「我只能用非一般人來形容你了」、「吳奇隆的一字馬重出江湖啦」，吳奇隆也親民笑稱自己是「非一般老人」，自虧褲子多、不怕破，還說一字馬是傳說中的假腿，至於有人大讚：「好靈活的老大」、「這腿也太靈活了」，吳奇隆還自嘲是：「靈活的胖子」、「胖子中算靈活」。

其實，吳奇隆是運動員出身，有柔道和跆拳道基礎的吳奇隆，以後空翻的招牌動作，讓他過去在男團「小虎隊」中有「霹靂虎」的稱號，而這回，吳奇隆大秀好身手，也證明他依舊寶刀未老。