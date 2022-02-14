吳奇隆與大陸女星馬雅舒至今已離婚13年，各自也覓得到另一半得到幸福，但也好巧，近日吳奇隆因一支影片被認幸福肥，不像以前「霹靂虎」的帥樣，而馬雅舒近期的新作品《嫣語賦》扮演女三「郭貴妃」，也被網友認為她表情僵硬，與早期的模樣落差極大。

馬雅舒在《嫣語賦》演出郭貴妃一角，但臉部及嘴唇看起來不自然，讓網友一時沒認出她，並有網友說「年輕時的臉型是方正的餅臉，現在則是瓜子臉，歲月應該不會改變骨頭的走向，最大的可能就是動了，且還翻出她早期樣貌對比，讓不少網友留言「她以前那個大臉確實挺好看，尤其她以前演的那些民國劇，不管大小姐還是少奶奶，都很好看。不過現在年齡大了可能忍不住去整了」「就明顯小了一圈啊」「膠原蛋白没了，如果一直很瘦可能真會這樣」、「百分百動了，差點没認出來」。而馬雅舒在其他片場的拍攝照流出，也被說臉僵，連本人在微博分享的美照都被驚呼：「瘦到脫形、兩眼凹陷」。

馬雅舒（右）近期郭貴妃古裝扮相。（圖/微博）

馬雅舒與吳奇隆離婚後，再嫁澳籍富商男友James，兩人婚後育有一對兒女，而她的後援會也不時的會曝光一對混血兒女的近況，他們有著精緻的五官，將來應該是帥哥美女無誤。其實馬雅舒和外籍尪James結婚多12年，感情依舊幸福，James更曾透露在機場和馬雅舒相遇，就對她一見鍾情，並主動追求。