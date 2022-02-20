台中市議員羅廷瑋和建國市場自治會合作20日頂著冷風就近設臨時快打站，民眾熱情響應。（羅廷瑋提供／馮惠宜台中傳真）

台中市議員羅廷瑋和建國市場自治會合作20日頂著冷風就近設臨時快打站，民眾熱情響應。（馮惠宜攝）

為鼓勵民眾施打新冠疫苗第三劑，台中市衛生局推出揪團接種，國民黨籍台中市議員羅廷瑋20日爭取在建國市場福德祠就近為市場攤商造冊接種，雖然天氣濕冷，民眾反應熱烈，接種率突破8成，其中還有不少攤商是接種第一劑。

體諒攤商可能因做生意無暇預約接種，市議員羅廷瑋與建國市場自治會合作，經衛生局協調華幼診所20日就近在建國市場福德祠旁搭建臨時的接種站，事前即有200位攤商老闆或工作人員報名接種，雖然天氣濕冷仍有約8成民眾完成接種。

羅廷瑋表示，自己也是麵攤的孩子特別能感受到攤商老闆們做生意的辛苦，因此促成這次揪團接種，且很特別就是竟然有約1成的造冊民眾是來接種第一劑疫苗的，可見許多市場工作人員過去是真的抽不出時間去專責場所接種疫苗。

台中市衛生局統計截至20日上午8點為止，台中市新冠疫苗第一劑接種人數為243萬2千940人，全人口涵蓋率為86.51％，完成第二劑接種人數為224萬2千308人，第二劑涵蓋率為79.73％，基礎加強劑接種人數為3萬2961人，基礎加強劑涵蓋率為1.17％，第三劑（追加劑）接種97萬4千793人，第三劑涵蓋率為34.66％。

另，台中市衛生局也透露隨著莫德納疫苗不斷到貨，未來除在預約平台預約接種，揪團、外展據點都可望恢復供應莫德納疫苗而為鼓勵民眾接種第一、第二劑市府也祭出接種送禮券的獎勵，台中市衛生局目前也透過送泡麵、飲料等物資鼓勵民眾踴躍接種第三劑。