寒流來襲，全台各地急凍！高雄市消防局表示，2月20日0時至12時共執行急病救護146件，因消防局僅負責緊急救護之勤務，救護求救原因是否因天氣寒冷造成，無法查證；消防局指出，由於近日天氣變化大，猝死原因多，氣溫驟降不乏也是風險因素之一，提醒民眾天冷注意保暖。