寒流來襲！高雄12小時內急病救護146件 消防局提醒注意保暖 16:012022/02/20 中時 石秀華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 寒流來襲，全台急凍，中央氣象局提醒民眾要注意保暖。（翻攝照片／石秀華高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 寒流來襲，全台各地急凍！高雄市消防局表示，2月20日0時至12時共執行急病救護146件，因消防局僅負責緊急救護之勤務，救護求救原因是否因天氣寒冷造成，無法查證；消防局指出，由於近日天氣變化大，猝死原因多，氣溫驟降不乏也是風險因素之一，提醒民眾天冷注意保暖。 氣溫急凍！嘉義32人不適送醫 3無呼吸心跳 苗栗女攤商家人都染疫！丈夫及2子「陰轉陽」 2班級停課14天 #救護 #消防局 #保暖 #寒流來襲 #高雄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 寒流發威！全台15測站創入冬以來低溫紀錄 10:062022/02/20 生活 低溫來襲！台8線大禹嶺及台14甲線合歡山路段需注意路面結冰 17:262022/02/18 生活 板橋中山國中確診學生再加1！全校停課3天變14天 19:452022/02/18 生活 冬季最冷「濕寒流」報到 慢性病患衣服要這樣穿：有效提升免疫力 08:132022/02/19 健康 疑低溫釀禍 雲林35人不適送急診4人命危 14:052022/02/20 生活 寒流來襲 高市社會局加強關懷街友 10:242022/02/19 生活 寒流又來襲 趕上最新一波百貨優惠入手人氣保暖衣物最划算 12:432022/02/19 生活 感念曾受惠消防局急救 民眾捐百萬「救護車救命神器」 11:512022/02/17 寶島 今年首波寒流來襲 新北啟動關懷街友 16:502022/02/19 生活 他蓋阿嬤紅毛毯禦寒 網曝正確用法：暖到流汗 13:512022/02/20 生活 本土＋14 境外＋54 無新增死亡個案 15:042022/02/17 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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