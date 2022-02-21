龍蝦被視為海鮮之王，加拿大為世界級龍蝦之都。（柯宗緯攝）

「加拿大美食節」，自2月21日起至3月20日期間，推出焗烤奶油龍蝦、及特色牛肉料理、加國啤酒等美食美酒，令人有偽出國的fu。（柯宗緯攝）

疫情無法出國，高雄萬豪酒店豪享自助餐廳，乾脆推出「加拿大美食節」，自2月21日起至3月20日期間，推出焗烤奶油龍蝦、及特色牛肉料理、加國啤酒等美食美酒，令人有偽出國的fu，更大手筆祭出加拿大雙來回機票等獎項吸客。

高雄萬豪酒店和加拿大駐台北貿易辦事處、加拿大農業及農業食品、加拿大牛肉協會、加拿大龍蝦協會以及加拿大航空聯合舉辦「加拿大美食節」，自2月21日起至3月20日期間，由豪享自助餐廳主廚 Dario Bracco 和皇饕牛排館 主廚楊峻嚴選加拿大食材烹調出一系列風味佳餚及啤酒，用味蕾漫遊加拿大。

高雄萬豪指出，活動期間消費者還可抽大獎，可從香港、首爾、東京其中一個城市出發飛往加拿大任一城市的雙來回機票及其他獎項：住宿券、餐券，用餐時還有加拿大籍旅台音樂家薛瑪斯彈奏歌曲，用美食、美酒、音樂增添生活樂趣。

龍蝦被視為海鮮之王，加拿大為世界級龍蝦之都，主廚以特製香料焗烤奶油龍蝦，增添風韻，讓人吮指回味；皇饕牛排館推出「加拿大生牛肉薄片沙拉」，薄可透光的牛肉搭配黑松露及帕瑪森起司，吃得到鮮甜，主廚依部位不同，烹調出爐烤紐約客、酥皮燉加拿大牛肉、牛肉馬鈴薯沙拉、牛肉薏仁湯，晚餐提供特製加拿大威靈頓牛肉派，讓肉肉控一次滿足。