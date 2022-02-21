2022年2月22日具備六個阿拉伯數字2，2的中文諧音為「愛」，英文「i」也與中文諧音有異曲同工之妙。統一集團整合旗下統一企業、7-ELEVEN、美妝、百貨、保健、運動、餐飲共15大品牌通路，自2月22日起推出限時7天「愛的分享週」主題活動，每一通路結帳滿222元，天天抽周大福鑽戒等百萬好禮。

「愛的分享週」以「愛」為主軸串聯統一企業、7-ELEVEN門市、i預購平台、OPEN POINT行動隨時取創新整合，並攜手康是美、統一時代百貨、高雄夢時代、統一佳佳、星巴克等品牌共同參與，超過8000個實體通路與電商平台互連分享愛。

「愛的分享週」主題活動期間，7-ELEVEN門市推出指定CITY系列飲品及指定商品買1送1，針對OPEN POINT會員加碼，購買指定商品單筆滿222元持三大支付結帳享85折優惠，結帳金額滿222元再加碼贈22點；OPEN POINT行動隨時取另有買22杯送22杯優惠，傳愛分享每一刻。

康是美「愛的分享週」期間推出全店指定商品不限金額88折、持icash2.0或icash Pay支付滿2222元再送222現金折價券，最高享22％回饋。統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代全館指定櫃位滿3000送300，持icash Pay或icash2.0單日單一支付消費滿3000元以上，享12％ OPEN POINT點數回饋，最高回饋達22％。

BEING fit與BEING sport「愛的分享週」推出購買私人教練課程，每堂1222元再送OPEN POINT 22點，最多限購22堂；BEING fit憑OPEN POINT 22點，可兌換首小時免費券；BEING spa則使用OPEN POINT 22點，凡預約體驗任一90min(或以上)的主課程一堂，當次再贈都會舒展保養30min一堂(價值$2000元)，提供健康運動與紓壓保養新選擇。

夢時代購物中心／統一時代百貨高雄店則推出全館指定店櫃，當日消費滿3000元送300元電子特別券，可累贈，以此類推。持icash2.0或icash Pay單日單一支付消費滿3000元以上，享12％ OPEN POINT點數回饋，活動期間每會員上限5000點。上述活動最高回饋22％。(滿3千送3百＋icash2.0或icash Pay回饋12％ OPEN POINT點數)。