台東卑南族南王（普悠瑪）部落的族人林清美（右），一生致力投入部落文化傳承工作，獲原民會「111年獎勵原住民族語言發展實施計畫」終身貢獻獎殊榮。（羅亦晽攝）

原住民族委員會響應2月21日國際世界母語日，今下午在花蓮美侖大飯店舉辦「世界母語日-原住民族語言發展會議」，由行政院長蘇貞昌親頒原住民族語言家庭獎、終身貢獻獎、原住民族語言推廣人員獎、推動族語團體獎、推動族語機關獎等12項獎項，其中頒發終身貢獻獎時，得獎者林清美親自替蘇戴上代表卑南族榮耀的花圈，感謝中央推動原住民族語傳承不遺餘力。

獲原民會「111年獎勵原住民族語言發展實施計畫」終身貢獻獎的林清美（Akawyan Pakawyan），是台東卑南族南王（普悠瑪）部落的族人，因不願見族群隨語言消失，師範學校畢業後，返鄉擔任國小老師，期間也開始族語教學工作，透過樂舞及歌謠，讓部落的孩子認識自己族群的語言及文化。

林清美從教職退休後，更置身投入復振部落傳統文化的工作，推動原住民族語言，並於1992年創辦台東第一個原住民樂舞團體「台灣高山舞集文化藝術服務團」，與部落族人一同挖掘出失傳已久的歌謠、舞步與傳說，更經常奔波協助各單位族語教學推廣及編撰族語教材，數十年來從未間斷。

儘管林清美現年已高齡84歲，仍一肩扛起復振族語及文化的使命，她說，「語言若消失，自己的名字也會消失」，雖然已將「台灣高山舞集文化藝術服務團」的工作交給兒子，不過只要能活到100歲，就會持續推動文化及語言傳承到100歲。

蘇貞昌致詞指出，原民會推動族語的預算，從1億元逐年增加至5億多元，看到得獎者們為自己族群的語言努力，代表這項活動十分有意義。文化是國家的靈魂，語言是文化的載體，沒有語言文化就斷根，強調只要他有能力，就將持續推動各族群說母語。