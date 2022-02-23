面對新冠肺炎疫情多變，民眾紛紛追加打第三劑疫苗，產生的副作用也引發討論，藝人劉品言昨(22日)透露打完疫苗之後，沒過多久竟出現副作用，好在有個路人機警拉她一把，不然恐怕會不慎受傷，事後也發文向對方道謝。

劉品言不時會和粉絲分享生活點滴，昨(22日)便在Instagram透露去施打疫苗時，竟碰到十幾年沒見面的昔日同窗，兩人還不忘開心合影，雖然隔著口罩看不到表情，仍能感受到許久未見的興奮之情，更開心表示：「好巧喔～打針都不痛了」，此外見到她雖戴著棒球帽，卻刻意壓低帽沿，似乎是刻意想要低調不被認出。

劉品言打疫苗遇昔日同窗開心合影。（esther88 IG）

但沒想到劉品言打完疫苗沒多久，副作用就立刻找上門來，她透露搭紅線捷運途中，居然瞬間「頭暈到不行」，還因此差點跌在一群學生身上，幸好此時有個男子看到此狀況，及時拉住她一把，否則無預警一跌，恐怕有人會因此受傷，而她事後也在Instagram限動發文向該男子道謝，更不忘大讚：「人間處處有溫情。」

劉品言打完疫苗險暈倒，好在旁人機警拉住她。（esther88 IG）

身為《華燈初上》中的要角之一，對於常被問到凶手究竟是誰？劉品言之前賣關子表示「每個人都很值得懷疑，大家都有不同答案」，並預告「第3季也會有很多大小驚喜」，也無奈感嘆「從開拍到現在都是，想不到宣傳還是不能跟大家分享劇情」，更透露媽媽壓力更大，因為得要躲避身邊好友追問。

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