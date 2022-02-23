烏東戰雲一觸即發，莫斯科國際關係學院上合組織研究中心主任教授亞歷山大‧盧金（Alexandar Lukin）表示，烏克蘭單方面拒絕執行《明斯克協議》，西方國家對此行為縱容鼓氣；戰爭只會在一種情況下爆發，那就是烏克蘭開始進攻處於分離狀態的頓巴斯。

俄羅斯總統普丁繼21日承認烏東叛軍自立的「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」後，時隔1日又宣布與這兩國建交，西方國家制裁接踵而來，也讓外界擔憂戰爭是否爆發在即。

盧金接受大陸「觀察者網」訪問時批評，俄烏開戰是西方國家杜撰出的神話，而美國是在利用這個神話來團結自己的盟友，鞏固自己的地位；既然蘇聯解體以後實際上北約的敵人已經不存在了，因此只好為它杜撰出一個敵人。

他直言，俄羅斯和烏克蘭都不想要戰爭，關於這一點普丁總統和澤倫斯基總統都提到過。對俄方來說，這會對俄羅斯的穩定發展帶來損害。對烏方而言，華盛頓對戰爭的歇斯底里會對烏克蘭造成經濟損失，外國投資人會逃離烏克蘭。

盧金強調，戰爭只會在一種情況下爆發，那就是烏克蘭開始進攻處於分離狀態的頓巴斯，這樣一來俄羅斯就不得不進行回擊。我很確定，俄羅斯在邊境集結部隊就是要預防這種情況的發生。俄羅斯想要烏克蘭政府明白，俄羅斯一定會保護頓巴斯。

他解釋，不需要什麼軍事專家就可以明白，大約十萬名俄軍集結邊境，不足以對擁有遠多於此兵力的整個烏克蘭發起進攻。戰術經驗告訴我們，軍事上的成功進攻必須要有對手三倍兵力；烏克蘭的常備軍不會少於25萬人，那麼相應的，俄羅斯就需要75萬軍隊，這個數位已經快達到俄羅斯全部現役部隊人數了。

談及外界認為俄羅斯目前仍無意占領整個烏克蘭，只想拿下烏東與克裡米亞半島連成一線，掌握通往黑海的出海口就可以。盧金則重申，俄羅斯沒有任何占領烏克蘭領土的計畫，但是如果烏克蘭挑起對頓巴斯的戰爭，那麼只能說，一切皆有可能。

至於烏克蘭「芬蘭化」作法是否是解決方案？盧金則稱，當初「芬蘭化」的方案是芬蘭自主選擇，而非外力強加結果。因此一旦時局有變，芬蘭就會改變對外政策，比如現在芬蘭就在和北約合作，並且在未來芬蘭完全有可能加入北約。烏克蘭政府現在不會考慮採取這個方案，更何況加入北約已經寫入烏克蘭《憲法》。