今年春雨豐沛，雖時序仍處於枯水期，石門水庫持續進水接近滿庫，北區水資源局評估目前公共及農業用水可穩定供應，在23日12時起開啟排洪隧道及採雙機發電進行調節性放水，以確保水庫安全兼顧有效水源運用。

北水局表示，石門水庫自2月18日迄今於集水區共降雨約128毫米，期間因水庫接近滿水位，故採雙機發電放水控制水庫水位，並於昨日加開永久河道放水口放水，但因今日中午水庫水位持續上升至244.97公尺，距離滿水位僅剩3公分，於12時增開排洪隧道進行調節性放水，合計放水量約每秒260立方公尺，為今年首次排洪隧道啟用操作。

這波春雨對北部地區各水庫蓄水量挹注明顯，目前除石門及寶二水庫接近滿庫外，包括新山、翡翠、及寶山等水庫蓄水率均超過九成，水情狀況良好，評估整體供水穩定。依據中央氣象局未來之天候預測，三及四月降雨偏少至正常，呼籲民眾仍應養成節水好習慣，珍惜愛護水資源