郭家瑋（右）的好音色獲徐佳瑩讚賞。（印庭娛樂製作提供）

郭家瑋明晚在後台咖啡舉辦專場音樂會。（印庭娛樂製作提供）

自《聲林之王3》選秀節目脫穎而出的歌壇新人郭家瑋，好聲音讓金曲歌后徐佳瑩直言「我就是很吃你這款音色」，深受激勵的他決定在挺進12強「提前畢業」後，於26日晚間在後台咖啡舉辦粉絲見面專場音樂會，門票日前開賣短短3分鐘秒殺售罄，讓郭家瑋感動地說：「謝謝歌迷們的支持，更謝謝佳瑩老師先前不斷給我鼓勵，演唱會能『秒殺』感覺像做夢一樣不可思議。」

目前正就讀台藝大戲劇系四年級、今年23歲的郭家瑋，以初生之犢不畏虎的精神參加選秀比賽後獲許多鐵粉支持，更在比賽後得到許多導師稱讚，包括金曲客語歌王羅文裕聽完他表演後驚喜稱讚「有種老靈魂的感覺，很好聽很溫暖」，哈林稱他「天生的歌喉有老天爺賞飯吃」，而其中在比賽中對郭家瑋照顧有加的徐佳瑩更是直言「就是很吃你這款音色，不管你跟誰比，我就是會選你」。

在比賽中有幸與徐佳瑩合唱曾珮慈〈怎麼能這樣〉的郭家瑋，從這位金曲歌后身上學到許多詮釋歌曲時如何表達細膩情感及觀察揣摩技巧，視恩師徐佳瑩為貴人的他表示：「讓我更有自信覺得自己可以唱下去，也更想讓他看見我每一次表現的不一樣，影響我很深！」

郭家瑋將透過音樂會分享自己比賽一路心路歷程，把參加選秀經驗打趣形容像是「黑道入監」的他笑說：「歌手參加聲林之王就像黑道混混總要去監獄裡關個幾年，認識一些道上兄弟吸收一些小弟，出獄的時候就會成長不少變得很大尾！我覺得自己參加比賽就像進入一個監獄，會遇到很厲害的人，高手雲集困難重重，還有很恐怖把人逼到喘不過氣的賽制，但撐過了就會認識很多很厲害很棒的音樂人，真的會覺得成長不少，甚至還有機會獲得一台車。」