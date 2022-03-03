新加坡選秀節目《才華橫溢出新秀》培養出不少出道藝人，李銘順、王振復（原名王建復）等人，都是從這個節目出道，其中，孫儷則在2001年那屆拿下亞軍寶座，但她事後卻沒有被簽約，擔任評審的劉德華看出孫儷的潛力，還特別鼓勵她，而事後也證實，天王看人的眼光超神準，孫儷事後也交出《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》等代表作。

孫儷在2001年參加新加坡選秀節目《才華橫溢出新秀》，拿下亞軍和智慧大獎，10多位參賽者都被簽約，但卻獨缺孫儷，不過孫儷的才華卻讓劉德華印象深刻，主持人問劉德華會選誰來飾演電影女主角，劉德華則說：「我會選上海來的，那個瘦瘦的孫儷」，大讚孫儷舞跳得很好、武打會很厲害。

孫儷曾參加選秀節目《才華橫溢出新秀》。（圖／取材自微博）

劉德華這一句話，其實給孫儷很大的鼓勵，她回大陸後把握每個表演機會，孫儷在瓊瑤劇《情深深雨濛濛》為主演趙薇伴舞，逐漸打開知名度後，終於讓孫儷接到主演戲劇《玉觀音》，使她知名度更上一層樓，之後戲約不斷在《一雙繡花鞋》、《幸福像花兒一樣》、《新上海灘》等劇都有演出。

孫儷曾幫趙薇伴舞。（圖／取材自微博）

孫儷最知名的莫過於在2011年演出《後宮甄嬛傳》，讓孫儷在整個華人圈打響名號，她也因此嚐到走紅滋味，而接著孫儷也積極挑戰自己，不論是時裝劇《辣媽正傳》、《安家》，或是古裝劇《羋月傳》、《那年花開月正圓》等作品也都叫好又叫座。