混血名模Danielle（Danielle Peita Graham）早年以Olay廣告打開知名度，擁有清秀容貌和精緻五官的Danielle，在香港發展後迅速走紅，還擁有「翻版關之琳」的美名，雖然Danielle近年已淡出娛樂圈，她仍不吝嗇在網上分享生活大小事，她日前就在IG曬素顏泳裝照，凍齡有術的Danielle舉手投足依舊美翻天。

Danielle是在吉隆坡出生，擁有愛爾蘭、大陸及馬來西亞血統的混血兒，Danielle在澳洲完成學業後，她19歲就被發掘到香港擔任模特兒，Danielle以精緻五官和清秀容貌打開知名度，她還擁有「翻版關之琳」的美名，Danielle紅極一時，還成為各大品牌的爭相邀請的寵兒。

除了模特兒事業外，Danielle也跨足演藝圈，在電影《異靈靈異2002》、MV《Six Days》都有演出，不過，Danielle在2009年與馬來西亞金融才俊結婚，Danielle婚後就淡出娛樂圈，育有一對子女的她專心相夫教子，但婚姻僅維持7年，就宣布離婚，Danielle恢復單身後，獨自照顧一對子女，她隨後也重新投入工作。

親民的Danielle仍不吝嗇在網上分享生活大小事，她日前就在IG曬素顏泳裝照，凍齡有術的Danielle舉手投足依舊美翻天，她沒讓歲月在臉上留痕跡，Danielle的五官依舊精緻、肌膚白皙，而Danielle身材仍是名模等級的火辣，42歲的她還有腰線和一雙長腿，軟Q的Danielle甚至在沙灘上輕鬆倒立，畫面又美又不科學。

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