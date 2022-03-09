大陸女星范冰冰是演藝圈公認的白皮膚代表，她擁有一張精緻鵝蛋臉和俏麗五官，是著名的美人胚子，范冰冰的美貌甚至輕鬆駕馭一般民眾的無P鏡頭，不過范冰冰卻被工作室出賣偷拍醜照，只見范冰冰的額頭頂著髮捲，她還打哈欠露出雙層下巴，范冰冰私下真實模樣讓網友全看傻。

范冰冰工作室昨（8日）曬出偷拍范冰冰的醜照，照片中，范冰冰的額頭頂著兩個大髮捲，身穿羽絨衣的她望著遠方發呆，范冰冰還打哈欠露出雙層下巴，范冰冰雖然被出賣糗樣，但她模樣、顏值依舊超仙，完全沒有砸了自己的女神招牌。

范冰冰被偷拍，真實狀態全都露。（圖／取材自范冰冰微博）

范冰冰工作室還幽默說：「偷拍的圖要偷偷發 用冰冰黃昏下的可愛模樣，祝大家節日快樂！（三八婦女節）」，文末甚至說：「不要艾特（Tag、標記）冰冰」，網友也驚呼：「沒有濾鏡就是美」、「雙下巴好可愛，好自然」、「這樣就好，不用P圖了」、「最日常永遠最鮮活、美麗」。

儘管范冰冰天生麗質，不過她卻在小紅書自曝，自己日前嚴重過敏，臉上紅斑從眼睛周圍一直蔓延到脖子，畫面怵目驚心，范冰冰也無奈說：「因為我從來都沒有過敏過，我非常緊張、很害怕，又因為我出差，沒有帶非常多的急救護膚品。」不過所幸在范冰冰勤保養之下，她的膚質狀況已恢復穩定，現在已恢復成招牌白亮肌。