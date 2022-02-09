香港天王劉德華今年60歲，出道至今仍有許多死忠粉絲，在演藝圈也擁有好人緣，更是網民口中的「零負評男神」。但最近卻有個抖音（TikTok）正妹發布一段影片說：「最討厭劉德華」，難道有什麼特殊原因，或他已經魅力不再？該名正妹說明原因後竟讓網友們全笑翻了。

這位抖音正妹日前發布一段「梗圖」影片，影片中有人問她：「妳最討厭誰？」她回答：「劉德華」，對方聽了立馬追問：「為什麼？」接著正妹就睜著無辜大眼嘟嘴說：「因為我叫『劉華』，他們都說我『缺德』」，原來是正妹大玩搞笑梗的反差萌，畫面中的無辜表情相當逗趣。

Benon蓉蓉說「最討厭劉德華」，其實是在玩搞笑梗。（圖／截取自Benon蓉蓉抖音）

該段影片笑翻一眾網友，好笑的主因是可以拿來「照樣造句」：「我也討厭郭富城！因為我叫郭城，我缺富」、「那我也討厭張學友！因為我叫張學，我缺（女）友」、「我最討厭陳美鳳，因為我叫陳鳳，我缺美」、「我叫林傑，不帥（俊）」、「我叫陳水……他們都說我欠扁」。

不過別誤會，搞笑梗就只是搞笑梗，事實上，這位正妹名字並非叫做「劉華」，而是「Benon蓉蓉」。蓉蓉平日常會在抖音分享一些小短片，由於她外貌亮麗且身材火辣，在IG也吸引7.3萬粉絲追蹤，已經算是個有名的人氣網紅。