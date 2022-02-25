在台灣大哥大宣布合併台灣之星不到2個月，遠傳也宣布合併亞太電信，台灣的電信業正式走回「電信三雄」的老路，當鯰魚都被大魚吃了，電信市場將走向死水一灘，且當三家業者都是千萬用戶規模，這樣的恐怖平衡，高資費更將穩若泰山。

事實上，從電信業開放民營後，雖有「電信三雄」，但還是有些破壞者，這三雄的概念是相對的，而非絕對。2G時代有東榮、和信、東信、泛亞，3G時代有威寶（台灣之星前身）、東森（亞太電信前身），4G就是台灣之星、亞太電信這兩小。

兩小為了求生存，加上背後都是口袋算夠深的大企業，價格戰也打的精彩，好處當然是讓用戶有別於三雄外的選擇，也能夠便宜用到資費，但畢竟錢燒久了總會膩，於是在台灣之星、亞太電信只得尋求出路，終至於賣給了台灣大哥大、遠傳電信。

電信重回三雄時代，代表以後大概也不會有人「進場」，台灣將有很長很長的一段時間維持三家相互競爭，且因為都是千萬用戶規模，貿然掀起像當年的499之亂，用戶NP來又NP去，到頭來大家都沒占到便宜，傷及筋骨也非大家所樂見。

意思就是說，即便NCC鼓勵新進業者進場，激發鯰魚效應，但看看台灣之星、亞太電信的「富爸爸」是頂新、鴻海，都不敵電信三雄的夾殺，誰還會想進來？可想見台灣電信市場大概就會像死水，除非三雄佛心來著，不然很難再看到價格戰。

於是乎，4G時代動不動就看到499之類的吃到飽價位，甚至台灣之星殺到188，至少在可預期的5G時代，都不會再發生了。對電信三雄來說，合併之後，等於自然而然剷除了價格破壞者，得以高枕無憂，對於確保未來獲利，也等於買了保險。

當鯰魚都死光了，也就不用期待鯰魚效應，或許對三雄來說，這是最好的結局，然而對想要便宜用5G吃到飽的民眾，大概笑也笑不出來，手上能用的便宜吃到飽，大概就是能用盡量用，目前1399起跳的5G吃到飽資費，大概也就更難撼動。