【愛傳媒葉毓蘭專欄】農曆正月25日，還有濃濃的年味，但是今年已有不少警察家庭無法歡樂過年。根據警政署調查，今年元月、二月，已有九位警察同仁不幸死在工作崗位上。

過年前，花蓮縣警察局主任秘書方世君，他在接種第三劑疫苗後，雖然不適，仍照常上班，在第十天實在太不舒服，才到慈濟醫院急診，但是到院後，再也沒有出來了，第二天就辭世。

台中市警察局第三分局偵查佐程智遠，大年初五值班時被同事發現猝死在辦公室沙發；而就在前天傍晚，花蓮新城警分局北埔派出所副所長蔡大衛，到了該巡邏時仍未出現，一向準時上班認真出勤的他，居然已經倒臥在備勤寢室，宣告不治。

「方世君」、「程智遠」、「蔡大衛」，他們都才五十餘歲，正值壯年，卻都等不到退休，與家人共享天倫之樂。

都知道警消是高危勞的工作，但是政府卻執意將他們當成一般公務員，所得替代率也完全比照朝九晚五的公務員；因公殉職的警消，或許可以獲得比較優厚的撫卹，其中有許多是民眾感念警消的辛苦募集的警安基金，但是對於這些因為日夜顛倒、日以繼夜的勤務，造成病痛纏身的警消，甚或執勤時因公失能重病的警消同仁，在新聞熱點的當下，或許會有長官關愛的眼神，但時日一久，還有誰會記得？

前年二月13日晚上，高雄市消防局鳳翔分隊的消防車在出勤時遭遇横禍翻覆，當場殉職的小隊長有個備極哀榮的告別式，但是兩位重傷的同仁至今尚未痊癒，兩年公傷假已滿，他們一位勉強復職，一位辦理留職停薪。在他們受傷後，漫長的療程中，連續每四周要出院、轉院的健保陋規都沒有辦法免除，警眷的辛苦，不足為外人道。

警消的命也是命，希望政府不要始亂終棄。

作者為立委、前警大教授

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