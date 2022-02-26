俄烏戰爭目前持續中，來自烏克蘭的名模瑞莎昨(25日)透露終於聯繫上住在當地的奶奶，對方表示最近就是天天看到飛彈，導致他們必須要去防空洞避難，暫時無法再和瑞莎聯繫，讓瑞莎心急如焚，昨晚瑞莎崩潰暴走，在IG分享烏克蘭被飛機轟炸的影片，生氣寫下：「俄羅斯你們夠了沒」。

來台10多年的瑞莎從幾年前就開始著手辦理歸化手續，終於在2019年取得中華民國身分證，同時她也將家中的父母、弟弟、外婆，甚至是家裡的西藏獒犬都接來台灣生活。7年前瑞莎嫁給鞋業小開男友Mike，近日才生下二女兒，但因俄烏衝突爆發，讓她無心享受再當媽媽的幸福，心繫家鄉變化。

瑞莎崩潰寫下：「天啊！俄羅斯你們夠了沒？」。（圖／翻攝自larisa_cem IG）

當時瑞莎透露，家中較親的親人還有奶奶、叔叔在烏克蘭居住，戰爭爆發第一天她就急著連絡奶奶，但沒人回應，幸好前天晚上奶奶主動打來報平安，但一聽到瑞莎的聲音，奶奶就忍不住激動痛哭，瑞莎說：「沒聽過她哭..第一次聽到了..她一直問為什麼？為什麼要這樣？問我們該怎麼辦，我們完全不知道該怎麼幫他們...」。

瑞莎透露，奶奶說因為戰爭不敢出門採買食糧，但又擔心家中食物不夠，過幾天恐怕得開始餓肚子，他們不敢到捷運的防空洞避難，便在家裡地下室防空洞躲戰火，接下來得暫時和瑞莎失聯。昨晚瑞莎在IG分享多條關於俄烏戰爭的報導影音，其一是有當地女性別著代表他們國旗的藍黃色髮帶，準備上戰場的背影，接著還有在戰爭中出生的寶寶，而見到當地被飛機轟炸的影片，瑞莎更是激動寫下：「天啊！俄羅斯你們夠了沒？」，並加上3個痛哭表情符號。