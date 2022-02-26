桃園市經發局2019年創全國之先，推動儲能設備補助，3年來補助18件、設置14.14MWh（千度），去年在台電電力交易平台上線下推波助瀾，今年申請量達45.16MWh，相當於1座大型太陽光電廠1天發電量，經發局希望透過分散型「虛擬電廠」，讓業者不只能賺錢，更能自助。

鴻海創辦人郭台銘曾斷言今年一定會缺電，經發局長郭裕信指出，桃園市除打造北台灣最大太陽光電縣市外，為維護市內供電的穩定，自2019年起領先全國，率先推動儲能設備補助，鼓勵廠商在廠區設置儲能櫃，在半夜等離峰用電時段儲存電能，待尖峰用電時段輸出能量應急，甚至可以反向賣電給台電賺錢，至今共補助18件、設置量共14.14MWh。

郭裕信指出，台電電力交易平台於去年11月正式營運，「民間賣電」商機大爆發，像是台達電平鎮廠的5MW（百萬瓦）儲能櫃，賣給台電首日就創下10萬元營收，推波助瀾下，今年儲能設備補助申請量大增，45天受理期湧入7件申請、設置量高達45.16MWh，其中大同子公司勤智能源設置量將近2萬度。

經發局公用事業科不諱言，設置儲能設備要價幾千萬到上億元，桃園總計2000萬的補助「杯水車薪」，且過去採先掛件先贏，今年則是一起收件徵選，都合格會再按比例補助，但對企業仍不無小補，且若有政府支持，也較易通過銀行融資，希望鼓勵各企業用電戶都能裝設，不但能自我調度電能，利用儲能設備自己先救自己，更能打造分散型「虛擬電廠」，強化電力市場整體發展，達成潔淨能源與穩定供電並行的願景。