俄烏戰爭開打，俄軍已經進入基輔，烏克蘭軍隊則在基輔多條街道上與俄軍對戰。前立委林郁方表示，他覺得一件事很奇怪，烏克蘭看起來是要守基輔，但烏克蘭軍隊在哪裡？現在看到的比較像是民兵。他也分析認為，巷戰若打很久，俄軍恐怕會退卻。

林郁方26日在政論節目《新聞大白話》中表示，對俄國來講，進入基輔以後，戰爭要打得快，因為拖下去日久生變。烏克蘭面積很大，要全部佔領很難，其實俄軍的目標就是基輔，基輔打下來之後，再逼迫烏克蘭做政治協商。所以俄國是邊打邊談、邊談邊打，並要用最快的速度把基輔打下來，象徵烏克蘭已經被它奪下來了。

林郁方接著指出，目前兩方死傷看來不多，代表抵抗的那一方沒有太成功，現在烏克蘭整個空域都被俄國控制了。而巷戰就要看未來的兩三天，俄軍已經進去烏克蘭，若抵抗非常猛烈，死傷很嚴重的話，這個戰爭就會緩慢下來，俄國內部抗議的力量就會變大。

林郁方表示，他覺得一件事很奇怪，烏克蘭軍隊在哪裡？烏克蘭看起來是要守基輔，但現在看到的比較像是民兵。也許烏克蘭領袖及一般民眾想的是，俄羅斯總統普丁要的是烏克蘭境內的盧甘斯克、頓內次克兩個省，其他地方不會想要，但沒有想到普丁要的是烏克蘭全部，就沒有準備了。如今就要看巷戰的戰況，一般巷戰都會比較猛烈，基輔有300萬人、面積830平方公里，算是很大的面積，高樓大廈也很多，若戰爭拖下去，要打很久，俄軍就只有退卻了。