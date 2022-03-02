壽險投資俄羅斯債券1382億元，被質疑恐成俄烏戰爭重災戶，壽險公會2日一早在股市開盤前緊急六大點澄清，一、部位僅占壽險資金0.46％，比例不高；二、俄國盧布雖重貶，但這些債券是以美元計價，比率逾99％，不受近期貶值影響。

三、投資俄羅斯價券是為了與負債面的保單匹配，以長期持有、收取債券利息為目的，所以放在攤銷後成本（AC）為主，即不必每月或每季依市價波動評價、影響淨值。

四、債券年期有九成以上逾10年，也就是短期不會到期、不會需要還本，不會因為俄烏風波，需面臨評估債券全部損失的問題，所以俄債市場雖震盪，但整體對財務影響的風險仍可控制。

五、當初投資這些俄羅斯債券都在俄烏開戰前，標準普爾等三家信評都是給「投資等級」的信用評等，即BBB級以上，屬信用良好的投資標的，且是符合保險相關法令及規範的投資行為。

壽險公會花極大篇幅強調，壽險業資金運用一向以穩健及安全性為考量，具備嚴謹的投資篩選及風險控管程序，且依循「機構投資人盡職治理守則」辦理。日前信評機構下調俄羅斯主權評等或信用展望，是基於俄羅斯近期遭國際制裁後對經濟與金融的潛在衝擊所觸發，不是一開始這些債券就屬於低信評的投資。

也就是各界不能以後見之明，責難壽險業未盡投資管理之責。

六、壽險公會承諾，近期俄烏衝突持續且地緣政治局勢多變，壽險業將持續追蹤及評估國際制裁對俄羅斯償付能力的衝擊，短期縱使因金流受阻或資產凍結而暫時延遲付息，之後若局勢有所緩和，還是有機會可回復正常。壽險業後續將密切關注情勢發展，採取一切必要措施以因應對眼前局勢，並妥善控管投資風險。

簡單來說，壽險公會即是強調，1382億元的俄羅斯債券投資，是在俄烏開戰前，因資產負債管理需求，尋求長期、利息收入不錯、符合壽險資金需求的投資等級標的，依法規額度、風險控管等程序去投資的，99％以上是用美元計價，大部分放在不會影響淨值的AC項下，且9成以上債券10年內都不會到期，不會馬上因俄國資產被凍結而有違約問題，對30兆資產的壽險財務影響極小，風險可控，請市場莫過度反應。