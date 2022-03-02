俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey V. Lavrov）1日透過視訊在聯合國人權理事會（the United Nations Human Rights Council）發表演說時，台下各國外交官集體離席。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey V. Lavrov）昨（1）日透過視訊在聯合國人權理事會（the United Nations Human Rights Council）發表演說時，台下約100名各國外交官集體離席，議場內一片空蕩蕩，場面尷尬。

《紐約時報》（New York Times）報導，俄羅斯外長拉夫羅夫昨日在日內瓦舉行的聯合國人權理事會發表視訊演說時，烏克蘭駐聯大使率先走出會場，接著其他國家外交官也起身離席，《紐時》指離席代表多為西方國家，總共約有100名外交官。

當拉夫羅夫開始演說時，會場內台下幾乎一片空蕩蕩，場面頗為尷尬。

This is powerful.



Diplomats from around the world stand up and leave as Russia’s Foreign Minister Lavrov begins his speech to UN Human Rights Council in Geneva.pic.twitter.com/z2GNQEGdqF — Mike Galsworthy 🇺🇦 (@mikegalsworthy) March 1, 2022

拉夫羅夫說他原本計畫親自出席會議發表演說，不過礙於歐洲國家禁止俄羅斯航班飛越領空，導致他無法成行，只能以視訊發表。

Dozens of ambassadors and diplomats walk out while Russian Foreign Minister Sergei Lavrov's pre-recorded video message is played at a U.N. Human Rights Council session at the United Nations office in Geneva on Tuesday. https://t.co/4DxiCIUvZP



📸: Kristoffer Jonsson via Reuters pic.twitter.com/q1F4nbJkwv — CBS News (@CBSNews) March 1, 2022

拉夫羅夫在演說中繼續痛批烏克蘭取得核武，不過他的說法並未獲得證實。他也不斷聲稱基輔對俄羅斯提出領土要求，並且威脅使用武力及取得軍事核武力量。

他先前稱基輔仍擁有蘇聯時代技術，能夠運送核武等武器，「我們不能不對這種真正的威脅作出反應。」