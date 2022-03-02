知名作家吳淡如近年已淡出螢光幕前，自認是退休狀態，但57歲的她「退而不休」，相當積極在過生活，除了照顧女兒外，仍持續寫作、研究理財，也繼續進修邁向第二個博士學位，今天一早甚至發文表示正學做著一件相當耗體力的事，但這件事帶來很大的好處，就是「可以揮拳而不被告」。

57歲的吳淡如目前過著愜意的退休生活，不時透過臉書分享日常，今天一早她po文，表示有時就想做些新鮮事，來感覺自己還有學習能力，因此就報名去學了拳擊。

她笑稱學習拳擊這件事情挺好笑的，「連我自己的腦中都出現了很多成語，什麼老驥伏櫪、志在千里、廉頗老矣、尚能飯否…還有很現代化的『天下無難事』的小學時代勵志言語」，她不禁自嘲，早前不學，如今才來折磨自己，看來學習拳擊有難度。

吳淡如最近在學拳擊，感覺很有難度，但她笑稱最大好處是「可以揮拳而不被告」。(取材自吳淡如臉書)

但吳淡如覺得，學習有一大好處，就是「可以揮拳而不被告」，但每次上完課都留下強烈後遺症，「睡前感覺胳臂不斷地在提醒我它的存在感。不知道是不是因為太累所以睡得很熟，我竟然五點就起床⋯精神很好，乾脆去讀書，一邊處理讀書，一邊腦袋裡不相干的靈感湧現」，能這樣一早起來讀書，讀到女兒起床準備上學。

吳淡如總結這件退休後學習的新事物，「雖然少壯不努力，絕對不可能成材，但晚有晚的樂趣」，笑著要大家先別問她樂趣在哪裡，「我總會想到的…經過一段時日，肯定會越來越具體」。