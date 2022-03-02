集保結算所因應永續發展投資趨勢，日前將境內ESG基金專區於「基金資訊觀測站」上線，使投資人選擇投資標的時除有多元參考資訊依據外，亦能掌握ESG投資趨勢、將ESG要素融入投資策略，參與績優企業營運成果，同時改善整體社會環境，促進永續社會發展。

2021年全球經濟在疫情下重啟，資金流向風險性資產，帶動全球股市及基金投資熱潮。疫情也使永續經營意識崛起，ESG投資成為全球投資顯學，使企業積極重視永續經營重要性，社會責任與治理議題獲得更多關注，加速永續發展投資趨勢。

隨著ESG主題相關投資商品日益增加，集保配合金管會「永續金融」、「綠色金融行動方案」等規畫方向，日前於「境內基金資訊觀測站」建置ESG基金專區並上線，提供國內投資人相關資訊，使投資人容易區分經主管機關核可的ESG基金。

儘管2021年疫情持續干擾市場，但由於歐美已開始接受未來與疫情共存為新常態，各國紛重啟經濟活動，使全球經濟整體發展呈現成長趨勢，全球股市走勢雖震盪，全年仍繳出亮麗成績。據富時全球全市場指數顯示，去年全球股市漲幅達18.5％。

集保指出，據基金資訊觀測站資訊觀察，近1年來國人投資也反映此趨勢，申購境外基金類型逐漸轉以股票型。截至去年底，國人持有金額增加比例前10名中有8檔為股票型基金，以申購金額來看，前10檔基金中過半為股票型基金，整體有48.1％為申購股票型基金。

整體而言，集保指出，投資人看好股票中長線的潛在回報機會，偏好風險性資產並採取較積極的資產配置策略。期盼藉由提供ESG基金專區，引導投資人重視議題、做出符合永續概念的投資選擇，促成投資及產業追求永續發展良性循環，為社會和環境帶來長遠正面影響。