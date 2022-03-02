蔡英文總統接見「美國總統拜登指派之跨黨派資深代表團」。(總統府提供)

俄烏開戰之際，美國總統拜登的特使團和前美國國務卿蓬佩奧先後訪台，引發各界關注。根據一份網路民調顯示，美國官員接力來台，有6成的網友認為會對兩岸關係產生影響，但同時也有超過6成網友不認為美國此舉是表示對台承諾「堅若磐石」。

蔡英文總統今(2日)上午10時許在總統府內接見特使團。外交部也強調，此行展現美國對台灣一貫堅定支持與重視，彰顯美國對台承諾「堅若磐石」。

入口網站《YAHOO》以「美國官員接力來台，你覺得對台海關係有沒有影響？」為題，進行網路投票，投票時間為3月2日至6日，截至2日下午6點，已有1千多名網友參與投票，結果顯示，認為影響很大的網友有41.9%，稍微影響21.4%，不太有影響14.5%，完全沒影響17.2%，另外有5%網友沒表示明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

對於外交部表示，美國此舉是表示對台承諾「堅若磐石」，有12.5%網友非常同意，還算同意20.2%，不太同意20.2%，非常不同意41.1%，另外有6%網友沒表示明確意見。

針對美國前參謀首長長聯席會議主席穆倫說，「代表團此行傳達美國反對任何片面改變現狀的行為，支持以符合台灣人民意願和最佳利益的方式和平解決兩岸議題」。對於美國對台灣的支持是否有信心的部分，有11.8%網友表示非常有信心，還算有信心17.7%，不太有信心23.3%，完全沒信心42.8%，另外有4.4%網友沒表示明確意見。