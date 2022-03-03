國民黨文傳會副主委林家興則號召網友截圖、庫存總統府前天接見「8大工商團體」承諾「確保供電」的新聞稿，他說，不要讓總統府下架新聞稿，就像民進黨將影片設為「私人」，下架2012年「你過得好嗎」的競選廣告一樣。（摘自林家興臉書）

全台大停電！國民黨文傳會主委凌濤今天抨擊，台灣這周以來斷電3次，蔡英文前天會見工商團體時，才信誓旦旦保證穩定供電， 聲稱「加快機組修復速度」，痛批蔡英文無用的「文青式」解方，不可信賴，連「能源安全」都無法保證，何談「國家安全」？

凌濤表示，過去一周以來斷電3次，包含竹科跳電、台南永康6576戶大停電後，今天更迎來全台南北大停電，他抨擊，今年初無數次「亮供電吃緊黃燈」，寒流來襲民眾不過吹暖氣、洗熱水澡電就不夠用，2個月來民進黨無視供電警訊，大停電早醞釀已久，蔡英文連「能源安全」都無法保證，何談「國家安全」？

「民進黨關於保證用電『打臉』」來得很快」，凌濤痛批，今年早就預期用電尖峰仍會成長，蔡英文前天會見工商團體時，才信誓旦旦保證穩定供電，聲稱「水情好轉後，將水力發電集中在夜間尖峰時段使用」、「加快機組修復速度」，全賴蔡英文無用的「文青式」解方，實質就是變數太多、不可信賴，能源問題使用未來式、假設句，蔡英文當在寫作文？

國民黨文傳會副主委林家興則號召網友截圖、庫存總統府前天接見「8大工商團體」承諾「確保供電」的新聞稿，他說，不要讓總統府下架新聞稿，就像民進黨將影片設為「私人」，下架2012年「你過得好嗎」的競選廣告一樣。

凌濤砲轟，面對供電問題的質疑，今年1月3日經濟部長王美花仍然信誓旦旦說有「因應措施」，甚至喊說「可以賭雞排」，結果時隔2個月的，就發生全台大停電，完全顯示民進黨高官的輕挑怠慢，「傲慢的政府，不顧能源安全，要為自己的賭注付出代價」。