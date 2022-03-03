新生代饒舌歌手杜威日前推出單曲《阿門南無阿彌陀佛》，歌名結合佛教與基督教用語，歌詞運用電影分鏡一幕一幕的手法，訴說自身對信仰宗教的迷惘感受，坦言在看了許多社會案件之後，腦中出現巨大的疑惑「有宗教信仰一定是好人嗎？」而動筆寫下這首歌，該曲是講宗教信仰，歌詞卻被認定有煽動暴力、色情、自殺等想法，被部分平台拒絕上架，他笑說：「這首歌在中國聽不到，被禁播了！」

從知名模特兒公司出身、走過紐約時裝周的饒舌歌手杜威擁有超模、健身教練等斜槓身份是青年協槓代表，看似生活極為豐富、多采多姿，小時候卻曾經被嚴重霸凌，他笑說：「我以前就是一個小胖子，小五就80公斤，同學都叫我『杜肥』，課本被撕、桌墊下被寫髒話，還會被學長蓋布袋狂揍那種。」

他長大雖然瘦下來了，但被霸凌的陰影揮之不去，不斷想要融入人群、擁有大家的關注，變得愛出風頭、逞兇鬥狠，還曾為爭奪社團表演資格鬧得滿校風雨，更憶起大學時因聽金曲歌王蛋堡成音樂啟蒙開始創作，藉創作抒發情緒及所思所想，近期推出新歌的他準備馬拉松比賽及10月的台北時裝週，樂於斜槓的他被稱時間管理大師全靠「自制力」。