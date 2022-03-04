友通(2397)公布2021年自結合併營收132.11億元，年增58.2%。受到上游缺料、漲價的影響，以及遷移廠房產生額外製造成本，影響去年第四季毛利率與費用，但由於遷廠調整已完成，原物料問題也開始緩解，預計毛利率可望陸續恢復。

2021年營業毛利25.20億元，毛利率19.1%，年減6.2個百分點，營業利益5.26億元，營益率4%，年減3.8個百分點，稅前淨利9.84億元，本期淨利7.81億元，歸屬於母公司業主淨利6.15億元，年增52.1%，基本每股盈餘5.38元，較前年3.54元成長。公司110年度擬配息3.6元，6月17日召開股東會，地點位於台北市南港區經貿二路196號10樓(南港老爺行旅壹會議室)。以周四收盤價61.7元計算，現金殖利率5.83%。

友通受惠於自動化、基礎建設、數位轉型帶起的換機潮，再加上智慧應用的積極推展，使得接單狀況良好，季營收逐步回升。面對暫時性的遷廠及上游缺料、漲價造成的毛利率問題，目前新廠已經正式啟用，原物料也陸續與客戶調價，缺料問題有望改善，並且有機會反映至未來獲利表現上。

此外，友通將持續提升產能，以滿足不同應用的客戶需求。未來除了聚焦在既有的自動化、5G、AIoT等產品，也會拓展市場到綠能、資安、Fintech等應用，並且攜手集團夥伴，掌握市場新商機。